Les Sonnailles du Puy de Bâne en VTTAE ou VTCAE Vic-sur-Cère Cantal

Cet itinéraire permet de découvrir les estives du secteur du Puy de Bâne et d’accéder à des sites géologiques et patrimoniaux remarquable cascade du Capat, cahos basaltique de la Rocaillade, chaussée de Vigouroux, hameau millénaire de Rissergues…

http://www.carlades.fr/ +33 4 71 47 50 68

English :

This itinerary allows you to discover the Puy de Bâne area’s mountain pastures and access remarkable geological and heritage sites: the Capat waterfall, the basaltic cahos of La Rocaillade, the Vigouroux causeway, the thousand-year-old hamlet of Rissergues…

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die Sommerweiden im Gebiet des Puy de Bâne entdecken und zu bemerkenswerten geologischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten gelangen: Wasserfall von Capat, Basaltcahos von Rocaillade, Chaussée de Vigouroux, tausendjähriger Weiler Rissergues…

Italiano :

Questo itinerario permette di scoprire gli alpeggi del Puy de Bâne e di visitare alcuni siti geologici e patrimoniali notevoli: la cascata di Capat, il caos basaltico di La Rocaillade, la strada rialzata di Vigouroux, il borgo millenario di Rissergues…

Español :

Este itinerario le permitirá descubrir los pastos de montaña del sector del Puy de Bâne y visitar algunos enclaves geológicos y patrimoniales notables: la cascada del Capat, los cahos basálticos de La Rocaillade, la calzada de Vigouroux, la aldea milenaria de Rissergues…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme