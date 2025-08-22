Les Sorciers Rezay Cher

Les Sorciers En VTT

Les Sorciers Place Jean-Louis Boncoeur 18170 Rezay Cher Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 9500.0 Tarif :

Voilà un petit village bien singulier…Jean-Louis Boncoeur, acteur, poète, illustrateur, écrivain, fervent défenseur du berrichon est une vraie légende en Berry et surtout ici puisqu’il y demeurait.

Partez sur les traces du berger berrichon qu’il a incarné et admirez la jolie campagne environnante.

+33 2 48 61 39 89

English :

Jean-Louis Boncoeur, actor, poet, illustrator, writer and fervent defender of the Berrichon language, is a true legend in Berry and especially here, where he lived.

Follow in the footsteps of the Berrichon shepherd he embodied and admire the beautiful surrounding countryside.

Deutsch :

Jean-Louis Boncoeur, Schauspieler, Dichter, Illustrator, Schriftsteller und leidenschaftlicher Verfechter des Berryon, ist eine echte Legende im Berry und vor allem hier, da er hier wohnte.

Begeben Sie sich auf die Spuren des berryonischen Hirten, den er verkörperte, und bewundern Sie die hübsche u

Italiano :

Jean-Louis Boncoeur, attore, poeta, illustratore, scrittore e fervente difensore della lingua berrichon, è una vera leggenda nel Berry e soprattutto qui, dove ha vissuto.

Seguite le orme del pastore berrichon che egli incarnava e ammirate la splendida campagna circostante.

Español :

Jean-Louis Boncoeur, actor, poeta, ilustrador, escritor y ferviente defensor de la lengua bernesa, es una auténtica leyenda en Berry y especialmente aquí, donde vivió.

Siga los pasos del pastor berrichón que encarnó y admire la belleza del paisaje circundante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire