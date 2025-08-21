Les sources de la Somme Fresnoy-le-Grand Aisne

Les sources de la Somme A pieds

Les sources de la Somme Place Charles de Gaulle à Fresnoy-le-Grand 02230 Fresnoy-le-Grand Aisne Hauts-de-France

De Fresnoy-le-Grand, ancien village de tisserands, aux sources de la Somme, au pied de l’ancienne abbaye de Fervaques, cette longue balade emprunte chemins et petites routes de la campagne vermandoise. Après CroixFonsomme, on remonte progressivement sur le plateau jusqu’à la ferme de Beauregard.

English :

From Fresnoy-le-Grand, a former weavers’ village, to the sources of the Somme, at the foot of the former abbey of Fervaques, this long walk takes you along paths and small roads in the German countryside. After Croix-Fonsomme, we gradually climb back up the plateau to the Beauregard farm.

Deutsch :

Von Fresnoy-le-Grand, einem alten Weberdorf, bis zu den Quellen der Somme am Fuße der ehemaligen Abtei von Fervaques führt diese lange Wanderung über Wege und kleine Straßen durch die Landschaft von Vermandoise. Nach CroixFonsomme steigt man allmählich auf die Hochebene bis zum Bauernhof von Beauregard.

Italiano :

Da Fresnoy-le-Grand, antico villaggio di tessitori, alle sorgenti della Somme, ai piedi dell’antica abbazia di Fervaques, questa lunga passeggiata segue i sentieri e le stradine della campagna del Vermandois. Dopo Croix-Fonsomme, si sale gradualmente sull’altopiano fino alla fattoria Beauregard.

Español :

Desde Fresnoy-le-Grand, antiguo pueblo de tejedores, hasta las fuentes del Somme, a los pies de la antigua abadía de Fervaques, este largo paseo recorre los caminos y las pequeñas carreteras de la campiña de Vermandois. Después de Croix-Fonsomme, se sube gradualmente a la meseta hasta la granja de Beauregard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-23 par Agence Aisne Tourisme