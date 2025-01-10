Les sources du Saleys Vielleségure Pyrénées-Atlantiques

Les sources du Saleys Vielleségure Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Les sources du Saleys A pieds Difficulté moyenne

Les sources du Saleys 64150 Vielleségure Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Un itinéraire vallonné entre coteaux pour profiter des panoramas, et vallons sauvages pour apprécier la fraîcheur du sous-bois, et écouter le bruissement des ruisseaux.

Difficulté moyenne

http://www.coeurdebearn.com/ +33 5 59 12 30 40

English : Les sources du Saleys

A hilly itinerary between hillsides to enjoy the panoramas, and wild valleys to appreciate the freshness of the undergrowth, and listen to the rustle of the streams.

Deutsch : Les sources du Saleys

Eine hügelige Route zwischen Hängen, um die Panoramen zu genießen, und wilden Tälern, um die Frische des Unterholzes zu schätzen und dem Rauschen der Bäche zu lauschen.

Italiano :

Un percorso collinare tra pendii per godere dei panorami e valli selvagge per apprezzare la freschezza del sottobosco e ascoltare il fruscio dei ruscelli.

Español : Les sources du Saleys

Un recorrido entre laderas para disfrutar de los panoramas, y valles salvajes para apreciar la frescura del sotobosque, y escuchar el susurro de los arroyos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine