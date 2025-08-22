Les Sources Lainsecq Yonne
Les Sources En VTT assistance électrique Facile
Les Sources Place du Champ de Foire 89520 Lainsecq Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Randonnée balisée N°8. Pas moins de 8 fontaines et 6 lavoirs jalonnent ce parcours familial.
Facile
English :
Marked trail N°8. No fewer than 8 fountains and 6 wash-houses line this family-friendly trail.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 8. Nicht weniger als 8 Brunnen und 6 Waschhäuser säumen diese familienfreundliche Strecke.
Italiano :
Passeggiata segnalata N°8. Lungo questo percorso, adatto alle famiglie, si trovano ben 8 fontane e 6 lavatoi.
Español :
Paseo señalizado nº 8. No menos de 8 fuentes y 6 lavaderos jalonan este recorrido familiar.
