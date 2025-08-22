Les Sources Lainsecq Yonne

Les Sources En VTT assistance électrique Facile

Les Sources Place du Champ de Foire 89520 Lainsecq Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°8. Pas moins de 8 fontaines et 6 lavoirs jalonnent ce parcours familial.
https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=28866&idPro=51966   +33 3 86 45 61 31

English :

Marked trail N°8. No fewer than 8 fountains and 6 wash-houses line this family-friendly trail.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 8. Nicht weniger als 8 Brunnen und 6 Waschhäuser säumen diese familienfreundliche Strecke.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°8. Lungo questo percorso, adatto alle famiglie, si trovano ben 8 fontane e 6 lavatoi.

Español :

Paseo señalizado nº 8. No menos de 8 fuentes y 6 lavaderos jalonan este recorrido familiar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data