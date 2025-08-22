Les Taissonnières Dargies Oise

Les Taissonnières A pieds Difficulté moyenne

Les Taissonnières Parking situé derrière l’église, rue de l’église 60210 Dargies Oise Hauts-de-France

Durée : 300 Distance : 17000.0 Tarif :

Ce parcours de randonnée vous plonge dans les paysages de plaines et de bois, où vous observerez peut-être les tanières de blaireaux qui ont donné son nom à ce circuit.

English : Les Taissonnières

This hiking trail plunges you into a landscape of plains and woods, where you may spot the badger dens that give the trail its name.

Deutsch : Les Taissonnières

Auf dieser Wanderroute tauchen Sie in die Landschaft aus Ebenen und Wäldern ein, wo Sie vielleicht die Dachshöhlen beobachten, die dieser Route ihren Namen gegeben haben.

Italiano :

Questa passeggiata si snoda attraverso un paesaggio di pianure e boschi, dove si possono scorgere le tane dei tassi che danno il nome al percorso.

Español : Les Taissonnières

Este paseo le llevará a través de un paisaje de llanuras y bosques, donde podrá avistar las tejoneras que dan nombre a la ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France