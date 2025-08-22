Les taxis de la Marne Nanteuil-le-Haudouin Oise

Les taxis de la Marne En VTC

Les taxis de la Marne Place de la République 60440 Nanteuil-le-Haudouin Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 31500.0 Tarif :

Aux portes du Multien, le plateau du Valois porte sur ses terres sud les marques de la Grande Guerre et rend hommage aux soldats qui donnèrent leur vie. Votre parcours à travers le souvenir commence à Nanteuil-le-Haudouin. Ici et là, au milieu de vastes étendues céréalières, des monuments commémorent les durs combats de septembre 1914 la bataille de l’Ourcq.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les taxis de la Marne

At the gates of the Multien, the Valois plateau bears on its southern lands the marks of the Great War and pays homage to the soldiers who gave their lives. Your journey of remembrance begins in Nanteuil-le-Haudouin. Here and there, amidst vast expanses of cereal fields, monuments commemorate the hard fighting of September 1914: the Battle of the Ourcq.

Deutsch : Les taxis de la Marne

An den Toren des Multien trägt das Plateau du Valois auf seinem südlichen Land die Spuren des Großen Krieges und ehrt die Soldaten, die ihr Leben gaben. Ihre Reise durch die Erinnerung beginnt in Nanteuil-le-Haudouin. Hier und da, inmitten von weiten Getreidefeldern, erinnern Denkmäler an die harten Kämpfe im September 1914: die Schlacht am Ourcq.

Italiano :

Alle porte del Multien, l’altopiano di Valois porta i segni della Grande Guerra sulle sue terre meridionali e rende omaggio ai soldati che hanno dato la vita. Il vostro viaggio nella memoria inizia a Nanteuil-le-Haudouin. Qua e là, in mezzo a vasti campi di cereali, i monumenti ricordano i duri combattimenti del settembre 1914: la battaglia dell’Ourcq.

Español : Les taxis de la Marne

A las puertas del Multien, la meseta de Valois lleva las marcas de la Gran Guerra en sus tierras del sur y rinde homenaje a los soldados que dieron su vida. Su viaje por el recuerdo comienza en Nanteuil-le-Haudouin. Aquí y allá, en medio de vastos campos de cereales, los monumentos conmemoran los duros combates de septiembre de 1914: la batalla del Ourcq.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France