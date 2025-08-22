Les Terrasses de la Truyère Parcours n°12 Blavignac Lozère

Les Terrasses de la Truyère Parcours n°12 Marche nordique Difficulté moyenne

Les Terrasses de la Truyère Parcours n°12 Blavignac 48200 Blavignac Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 7450.0 Tarif :

Cette randonnée est d’un niveau intermédiaire. Un peu sportive, elle vous fera descendre dans les gorges de la Truyère avant de remonter sur le plateau.

Difficulté moyenne

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is an intermediate-level hike. A bit sporty, it takes you down into the Truyère gorges before climbing back up to the plateau.

Deutsch :

Diese Wanderung hat ein mittleres Niveau. Sie ist etwas sportlich und führt Sie hinunter in die Schluchten der Truyère, bevor Sie wieder auf das Plateau steigen.

Italiano :

Si tratta di un’escursione di livello intermedio. Un po’ sportiva, scende nelle gole della Truyère prima di risalire sull’altopiano.

Español :

Se trata de un recorrido de nivel intermedio. Un poco deportiva, desciende por las gargantas de la Truyère antes de volver a subir a la meseta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère