Les terres blanches Marseille-en-Beauvaisis Oise

Les terres blanches A pieds Difficulté moyenne

Les terres blanches Terrain de jeux pour enfants et terrain de tennis, Rue du Château 60690 Marseille-en-Beauvaisis Oise Hauts-de-France

Durée : 255 Distance : 14800.0 Tarif :

Cette randonnée vous emmène dans sa première partie à travers les larris des Terres blanches qui constituent l’un des derniers ensembles de pelouses calcaire du secteur de Marseille-en-Beauvaisis. Un espace naturel remarquable où se développe une végétation originale adaptée à des conditions de vie difficiles. Tout au long du parcours, vous évoluez entre pâturages, bosquets, et plaines agricoles. Une diversité de paysages à laquelle s’ajoute un patrimoine architectural rural étonnant églises, château, chapelles, moulin, lavoir, puits…

Difficulté moyenne

English : Les terres blanches

This hike takes you in its first part through the Terres blanches larris which constitute one of the last sets of limestone grasslands in the Marseille-en-Beauvaisis area. A remarkable natural space where an original vegetation adapted to difficult living conditions develops. All along the route, you will move between pastures, copses and agricultural plains. A diversity of landscapes to which is added an astonishing rural architectural heritage: churches, castle, chapels, mill, wash house, wells…

Deutsch : Les terres blanches

Diese Wanderung führt Sie in ihrem ersten Teil durch die Larris des Terres blanches, die eine der letzten Kalkgraslandschaften im Gebiet von Marseille-en-Beauvaisis bilden. Ein bemerkenswerter Naturraum, in dem sich eine ursprüngliche Vegetation entwickelt, die an schwierige Lebensbedingungen angepasst ist. Auf der gesamten Strecke bewegen Sie sich zwischen Weiden, Hainen und landwirtschaftlich genutzten Ebenen. Zu dieser landschaftlichen Vielfalt gesellt sich ein erstaunliches ländliches Architekturerbe: Kirchen, Schloss, Kapellen, Mühlen, Waschplätze, Brunnen…

Italiano :

La prima parte di questa escursione conduce attraverso le Terres Blanches (Terre Bianche), una delle ultime praterie calcaree rimaste nella zona di Marseille-en-Beauvaisis. Si tratta di un’area naturale straordinaria in cui si è sviluppata una vegetazione originale, adattata a condizioni di vita difficili. Lungo tutto il percorso ci si muove tra pascoli, boschetti e pianure agricole. Una diversità di paesaggi a cui si aggiunge un sorprendente patrimonio architettonico rurale: chiese, castelli, cappelle, mulini, lavatoi, pozzi…

Español : Les terres blanches

La primera parte de esta excursión le lleva a través de las Terres Blanches (Tierras Blancas), una de las últimas praderas calcáreas que quedan en la zona de Marseille-en-Beauvaisis. Se trata de un espacio natural extraordinario en el que se ha desarrollado una vegetación original adaptada a las difíciles condiciones de vida. A lo largo de la ruta, te moverás entre pastos, bosquecillos y llanuras agrícolas. Una diversidad de paisajes a la que se añade un sorprendente patrimonio arquitectónico rural: iglesias, castillos, capillas, molinos, lavaderos, pozos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France