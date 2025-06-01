Les Tourbières de Lajo Parcours n°22 Lajo Lozère

Les Tourbières de Lajo Parcours n°22 Marche nordique Très facile

Les Tourbières de Lajo Parcours n°22 Parking de la mairie 48120 Lajo Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 4592.0 Tarif :

Ce circuit de 4.5 km en boucle où vous marcherez sur de larges chemins au coeur de la forêt, vous permettra de partir à la découverte de ce milieu tout à fait surprenant que sont les Tourbières de Lajo et des crêtes de la Margeride.

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

English :

This 4.5 km loop circuit, where you’ll walk along wide paths in the heart of the forest, will enable you to discover the surprising environment of the Tourbières de Lajo and the crêtes de la Margeride.

Deutsch :

Dieser 4,5 km lange Rundweg, auf dem Sie auf breiten Wegen im Herzen des Waldes wandern, ermöglicht es Ihnen, die überraschende Umgebung der Torfmoore von Lajo und die Bergkämme der Margeride zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso ad anello di 4,5 km, che si snoda su ampi sentieri nel cuore della foresta, vi permetterà di scoprire il sorprendente ambiente delle torbiere del Lajo e le creste della Margeride.

Español :

Este sendero circular de 4,5 km, que le llevará por amplios caminos en el corazón del bosque, le permitirá descubrir el sorprendente entorno de las turberas del Lajo y las crestas del Margeride.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère