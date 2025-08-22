Les trésors des Bois de Warluis Warluis Oise

Les trésors des Bois de Warluis A pieds Facile

Les trésors des Bois de Warluis Musée de l’aviation 60430 Warluis Oise Hauts-de-France

Durée : 140 Distance : 9400.0 Tarif :

A quelques minutes du centre-ville de Beauvais, ce circuit très accidenté parcourt un cadre bucolique alternant passages en plaine et en forêt. Au détour des chemins, le promeneur pourra découvrir un riche patrimoine château, chapelle, ancienne abbaye…

Suivre les balises en peinture jaune (FFRandonnée) car plusieurs types de balises sont présentes sur ce parcours.

Facile

English : Les trésors des Bois de Warluis

Just a few minutes from the town centre of Beauvais, this very rugged circuit runs through a bucolic setting alternating between plains and forests. Along the way, the walker will discover a rich heritage: castle, chapel, former abbey..

Follow the beacons in yellow paint (FFRandonnée) because several types of beacons are present on this course.

Deutsch : Les trésors des Bois de Warluis

Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Beauvais entfernt verläuft diese sehr hügelige Strecke durch eine bukolische Umgebung, in der sich Passagen in der Ebene und im Wald abwechseln. Auf den Wegen kann der Wanderer ein reiches Kulturerbe entdecken: Schloss, Kapelle, alte Abtei..

Folgen Sie den Markierungen mit gelber Farbe (FFRandonnée), da es auf dieser Strecke mehrere Arten von Markierungen gibt.

Italiano :

A pochi minuti dal centro di Beauvais, questo circuito molto collinare si snoda in un ambiente bucolico che alterna pianura e foresta. Lungo il percorso, l’escursionista scoprirà un ricco patrimonio: castello, cappella, antica abbazia, ecc

Seguite i segnali di vernice gialla (FFRandonnée), poiché ci sono diversi tipi di segnali su questo percorso.

Español : Les trésors des Bois de Warluis

A pocos minutos del centro de la ciudad de Beauvais, este circuito muy accidentado discurre por un entorno bucólico que alterna entre la llanura y el bosque. A lo largo del camino, el caminante descubrirá un rico patrimonio: castillo, capilla, antigua abadía, etc

Siga las marcas de pintura amarilla (FFRandonnée) ya que hay varios tipos de marcas en esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France