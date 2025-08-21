Les Tressots 6,5 km Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier

Les Tressots 6,5 km

Les Tressots 6,5 km Départ parking du belvédère de Rouzat ( sur la route des Tressots) 03800 Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Un des rares chemins où l’on peut véritablement longer la Sioule qui évolue ici dans un paysage de gorges, avec d’impressionnants viaducs.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English : Hike

This is one of the few paths where you can really follow the Sioule, which flows through a landscape of gorges and impressive viaducts.

Deutsch :

Einer der wenigen Wege, auf denen man wirklich entlang der Sioule wandern kann, die sich hier in einer Schluchtenlandschaft mit beeindruckenden Viadukten bewegt.

Italiano :

Si tratta di uno dei pochi itinerari in cui è possibile seguire davvero la Sioule, che scorre in un paesaggio di gole e impressionanti viadotti.

Español :

Esta es una de las pocas rutas en las que se puede seguir realmente el Sioule, que fluye a través de un paisaje de gargantas e impresionantes viaductos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme