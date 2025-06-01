Les Trois Châteaux Falaise Calvados

Les Trois Châteaux Falaise Calvados vendredi 1 août 2025.

Les Trois Châteaux

Les Trois Châteaux 14700 Falaise Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

La cité du Conquérant, meurtrie par la bataille de Normandie reste cependant un agréable lieu de randonnée. Falaise et ses alentours offrent un exceptionnel patrimoine églises, forteresse, remparts et châteaux.

http://falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Les Trois Châteaux

The city of William the Conqueror, badly damaged in the Battle of Normandy, is still a good place for a walk. Falaise and its surrounding area is full of exceptional historic buildings: churches, castles, walls and chateaux.

Deutsch :

Die Stadt des Eroberers, die durch die Schlacht in der Normandie geschädigt wurde, ist dennoch ein angenehmer Ort zum Wandern. Falaise und seine Umgebung bieten ein außergewöhnliches Kulturerbe: Kirchen, Festungen, Stadtmauern und Schlösser.

Italiano :

La città del Conquistatore, ferita dalla Battaglia di Normandia, rimane un luogo piacevole per passeggiare. Falaise e i suoi dintorni offrono un patrimonio eccezionale: chiese, fortezze, bastioni e castelli.

Español :

La ciudad del Conquistador, magullada por la batalla de Normandía, sigue siendo un lugar agradable para pasear. Falaise y sus alrededores ofrecen un patrimonio excepcional: iglesias, fortalezas, murallas y castillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme