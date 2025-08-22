Les trois châteaux PR n°15 Ferrières-sur-Sichon Allier

Les trois châteaux PR n°15

Les trois châteaux PR n°15 Place de l’Église 03250 Ferrières-sur-Sichon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ferrières est une commune blottie dans la vallée du Sichon où les maisons jouxtent son château. Les châteaux de Chappes et Montgilbert vont également se dresser devant vous.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les trois châteaux PR n°15

Ferrières is a commune nestled in the Sichon valley, with houses next to its castle. The castles of Chappes and Montgilbert will also stand before you.

Deutsch : Les trois châteaux PR n°15

Ferrières ist eine Gemeinde, die sich in das Sichon-Tal schmiegt, wo die Häuser an das Schloss grenzen. Die Schlösser von Chappes und Montgilbert werden sich ebenfalls vor Ihnen erheben.

Italiano :

Ferrières è un comune immerso nella valle del Sichon, con case accanto al suo castello. Anche i castelli di Chappes e Montgilbert si stagliano davanti a voi.

Español : Les trois châteaux PR n°15

Ferrières es un municipio enclavado en el valle de Sichon, con casas junto a su castillo. Los castillos de Chappes y Montgilbert también destacarán ante usted.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme