LES TROIS COLS (COTATION ROUGE) Vialas Lozère

LES TROIS COLS (COTATION ROUGE) VTT de descente Difficile

LES TROIS COLS (COTATION ROUGE) Le village 48220 Vialas Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 20500.0 Tarif :

Un peu de difficulté sur ce parcours qui commence par une petite route et se poursuit par des pistes forestières, près du Massufret. Attention à certains passages un peu techniques en montée et, après le col de Banette, à la descente réputée assez raide et caillouteuse.

+33 4 66 45 81 94

English :

The route, which starts on a small road and continues on forest tracks near Massufret, is not particularly difficult. Beware of some technical sections on the way up and, after the Col de Banette, the descent, which is reputed to be steep and rocky.

Deutsch :

Eine etwas schwierige Strecke, die auf einer kleinen Straße beginnt und über Waldwege in der Nähe von Massufret weitergeht. Achten Sie auf einige etwas technische Passagen im Aufstieg und, nach dem Col de Banette, auf den Abstieg, der als ziemlich steil und steinig gilt.

Italiano :

Questo percorso, che inizia su una strada stretta e prosegue su sentieri forestali nei pressi di Massufret, non è particolarmente difficile. Bisogna fare attenzione ad alcuni tratti un po’ tecnici in salita e, dopo il Col de Banette, alla discesa, che è considerata piuttosto ripida e rocciosa.

Español :

Esta ruta, que comienza en una carretera estrecha y continúa por pistas forestales cerca de Massufret, no es especialmente difícil. Hay que tener cuidado con algunos tramos ligeramente técnicos en la subida y, después del Col de Banette, con el descenso, que tiene fama de ser bastante empinado y rocoso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-01 par CDT Lozère