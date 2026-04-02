Les trois communes en VTT Frayssinet-le-Gélat Lot

Les trois communes en VTT

Les trois communes en VTT Plan d’eau 46250 Frayssinet-le-Gélat Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 18700.0 Tarif :

Au départ de la base Quercy Outdoor de Frayssinet-le-Gélat, ce circuit VTT vous emmène à la découverte des charmants villages de Pomarède et Goujounac

https://quercy-outdoor.fr/fr/parcours/214152

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English :

Starting from the Quercy Outdoor base in Frayssinet-le-Gélat, this mountain bike circuit takes you to discover the charming villages of Pomarède and Goujounac

Deutsch :

Ausgehend von der Basis Quercy Outdoor in Frayssinet-le-Gélat führt Sie diese Mountainbike-Tour zu den charmanten Dörfern Pomarède und Goujounac

Italiano :

Partendo dalla base di Quercy Outdoor a Frayssinet-le-Gélat, questo tour in mountain bike vi porterà a scoprire gli incantevoli villaggi di Pomarède e Goujounac

Español :

Desde la base de Quercy Outdoor en Frayssinet-le-Gélat, esta excursión en bicicleta de montaña le llevará a descubrir los encantadores pueblos de Pomarède y Goujounac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-16 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot