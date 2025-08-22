Les Trois Croix en VAE depuis Valloire Valloire Savoie

Les Trois Croix en VAE depuis Valloire

Les Trois Croix en VAE depuis Valloire Rue des Grandes Alpes 73450 Valloire Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Offrez-vous un panorama incroyable sur les sommets de Valloire et le Fort du Télégraphe ! Possibilité d’aller jusqu’au Col du Télégraphe. En saison, vous pouvez profiter de la terrasse du bar et déambuler sur le sentier menant au Fort du Télégraphe.

+33 4 79 59 03 96

English : The Three Crosses on an Electric Mountain Bike (E-MTB) from Valloire

Treat yourself to an incredible panorama of the Valloire peaks and the Fort du Télégraphe! Possibility of going as far as the Col du Télégraphe. In season, you can enjoy the bar terrace and stroll along the path leading to the Telegraphe Fort.

Deutsch :

Gönnen Sie sich ein unglaubliches Panorama auf die Gipfel von Valloire und das Fort du Télégraphe! Es besteht die Möglichkeit, bis zum Col du Télégraphe zu gehen. In der Saison können Sie die Terrasse der Bar nutzen und auf dem Pfad zum Fort du Télégraphe flanieren.

Italiano :

Regalatevi un’incredibile vista panoramica sulle cime della Valloire e sul Fort du Télégraphe! È possibile spingersi fino al Col du Télégraphe. In stagione, è possibile usufruire della terrazza del bar e passeggiare lungo il sentiero che conduce al Forte del Télégraphe.

Español :

Disfrute de una increíble vista panorámica de los picos de Valloire y del Fuerte del Telégrafo Puede llegar hasta el Col du Télégraphe. En temporada, podrá disfrutar de la terraza del bar y pasear por el sendero que lleva al Fuerte del Telégrafo.

