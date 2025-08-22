Les Trois Croix en VAE depuis Valmeinier Valmeinier Savoie

Les Trois Croix en VAE depuis Valmeinier

Les Trois Croix en VAE depuis Valmeinier Rés. l’Ours Blanc 73450 Valmeinier Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Balade familiale en forêt avec une incroyable vue finale sur les sommets de Valloire. Possibilité d’aller jusqu’au Col du Télégraphe. En saison, vous pouvez profiter de la terrasse du bar et déambuler sur le sentier menant au Fort du Télégraphe.

+33 4 79 59 53 69

English : The Three Crosses on an Electric Mountain Bike (E-MTB) from Valmeinier

Family walk in the forest with an incredible final view of the Valloire peaks. Possibility of going as far as the Col du Télégraphe. In season, you can enjoy the bar terrace and stroll along the path leading to the Fort du Télégraphe.

Deutsch :

Familienfreundlicher Spaziergang durch den Wald mit einer unglaublichen Schlussaussicht auf die Gipfel von Valloire. Es besteht die Möglichkeit, bis zum Col du Télégraphe zu gehen. In der Saison können Sie die Terrasse der Bar nutzen und auf dem Pfad zum Fort du Télégraphe flanieren.

Italiano :

Una passeggiata in famiglia nella foresta con un’incredibile vista finale sulle cime della Valloire. Si può arrivare fino al Col du Télégraphe. In stagione, è possibile usufruire della terrazza del bar e passeggiare lungo il sentiero che conduce al Fort du Télégraphe.

Español :

Un paseo familiar por el bosque con una increíble vista final de los picos de Valloire. Se puede llegar hasta el Col du Télégraphe. En temporada, podrá disfrutar de la terraza del bar y pasear por el sendero que lleva al Fort du Télégraphe.

