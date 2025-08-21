Les Trois Fontaines Caumont Aisne

Les Trois Fontaines A pieds

Les Trois Fontaines Du parc de la Villette 02300 Caumont Aisne Hauts-de-France

Sur les collines des versants de l’Oise, les vastes étendues cultivées offrent une vue imprenable sur Chauny et la forêt de Saint-Gobain. Par beau temps, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir à l’horizon la silhouette massive des ruines du château de Coucy.

English :

In the hills on the slopes of the Oise, the vast expanses of cultivated land offer breathtaking views of Chauny and the Saint-Gobain forest. On a clear day, you may be lucky enough to catch a glimpse of the massive ruins of Coucy castle on the horizon.

Deutsch :

Auf den Hügeln an den Hängen des Flusses Oise bieten die weiten, landwirtschaftlich genutzten Flächen einen atemberaubenden Blick auf Chauny und den Wald von Saint-Gobain. Bei gutem Wetter können Sie mit etwas Glück am Horizont die massive Silhouette der Burgruine von Coucy erkennen.

Italiano :

Sulle colline dell’Oise, le vaste distese di terreni agricoli offrono una vista ininterrotta su Chauny e sulla foresta di Saint-Gobain. Nelle giornate limpide, si può anche avere la fortuna di scorgere all’orizzonte le imponenti rovine del castello di Coucy.

Español :

En las laderas del Oise, las vastas extensiones de tierras de cultivo ofrecen vistas ininterrumpidas de Chauny y del bosque de Saint-Gobain. Si el día está despejado, se pueden divisar en el horizonte las imponentes ruinas del castillo de Coucy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-28 par Agence Aisne Tourisme