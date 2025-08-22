Les trois forêts 35 km Target Allier
Les trois forêts 35 km Target Allier vendredi 1 mai 2026.
Les trois forêts 35 km
Les trois forêts 35 km Départ du parking Place de la Mairie 03140 Target Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Trois forêts domaniales Vacheresse, Giverzat et Monestier. Une balade au long cours alternant milieux forestiers et panoramas de campagne aux horizons ouverts.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Three state-owned forests: Vacheresse, Giverzat and Monestier. A long-distance walk alternating between forest environments and open countryside panoramas.
Deutsch :
Drei Staatswälder: Vacheresse, Giverzat und Monestier. Ein langer Spaziergang, bei dem sich Waldgebiete und ländliche Panoramen mit offenen Horizonten abwechseln.
Italiano :
Tre foreste demaniali: Vacheresse, Giverzat e Monestier. Una passeggiata a lungo raggio che alterna boschi e panorami di aperta campagna.
Español :
Tres bosques estatales: Vacheresse, Giverzat y Monestier. Un paseo de largo recorrido que alterna panoramas boscosos y de campo abierto.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme