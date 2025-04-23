Les Trois Monts Chevregny Aisne

Les Trois Monts Chevregny Aisne vendredi 1 août 2025.

Les Trois Monts A pieds

Les Trois Monts Vous partez du lavoir en suivant le balisage « Lézard vert » 02000 Chevregny Aisne Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 6500.0

Les coteaux abritent ici une flore et une faune typiques des pelouses calcicoles. Flânez ainsi entre le Mont Bossu, le Mont des Vaches et le Mont Ecoué, et tombez sous le charme du pays laonnois !

English : Les Trois Monts

The hillsides here are home to flora and fauna typical of calcicolous lawns. Stroll between Mont Bossu, Mont des Vaches and Mont Ecoué, and fall under the charm of the Laonnais country!

Deutsch : Les Trois Monts

Die Hänge beherbergen hier eine Flora und Fauna, die typisch für Kalkgraslandschaften ist. Schlendern Sie also zwischen dem Mont Bossu, dem Mont des Vaches und dem Mont Ecoué hin und her und verfallen Sie dem Charme des Pays Laonnois!

Italiano :

Le colline ospitano la flora e la fauna tipiche delle praterie calcaree. Passeggiate tra il Mont Bossu, il Mont des Vaches e il Mont Ecoué e lasciatevi incantare dalla regione del Laonnois!

Español : Les Trois Monts

Las laderas de esta zona albergan la flora y la fauna típicas de los pastizales calcáreos. Pasee entre el Monte Bossu, el Monte des Vaches y el Monte Ecoué, y caiga en el encanto de la región de Laonnois

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France