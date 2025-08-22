Les trois régions Céron Saône-et-Loire

Les trois régions En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les trois régions Près du point propre 71110 Céron Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 12500.0

Situé au carrefour entre trois départements et deux régions, la commune de Céron est une terre d’élevage ; aussi vous ne serez pas surpris de croiser chèvres, chevaux ou bovins charolais. Sans oublier les oiseaux qui vous accompagneront en chantant dans les chemins ombragés…

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Located at the crossroads of three departments and two regions, the commune of Céron is a land of breeding; so you won’t be surprised to come across goats, horses or Charolais cattle. Without forgetting the birds that will accompany you singing in the shady paths?

Deutsch :

Die Gemeinde Céron liegt an der Kreuzung von drei Departements und zwei Regionen und ist ein Land der Viehzucht. Es wird Sie daher nicht überraschen, Ziegen, Pferden oder Charolais-Rindern zu begegnen. Und nicht zu vergessen die Vögel, die Sie auf den schattigen Wegen mit ihrem Gesang begleiten werden

Italiano :

Situato all’incrocio di tre dipartimenti e due regioni, il comune di Céron è una terra di bestiame; non sarete quindi sorpresi di incontrare capre, cavalli o bovini Charolais. Senza dimenticare gli uccelli che vi accompagneranno cantando nei sentieri ombreggiati?

Español :

Situado en la encrucijada de tres departamentos y dos regiones, el municipio de Céron es tierra de ganadería; así que no le sorprenderá cruzarse con cabras, caballos o ganado Charolais. Sin olvidar los pájaros que le acompañarán cantando en los senderos sombreados..

