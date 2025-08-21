Les Trois Vallées à Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Les Trois Vallées à Tonnay-Boutonne

Les Trois Vallées à Tonnay-Boutonne A l’arrière de l’Hôtel de Ville 17380 Tonnay-Boutonne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Sillonnez les vallées de la Trézence, de la Boutonne et de la Soie pour découvrir leurs paysages si particuliers et les patrimoines des villages.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/248000cf-6445-475a-b74a-0525b89b654f/les-trois-vallees-a-tonnay-boutonne +33 5 46 33 20 11

English :

Drive through the Trézence, Boutonne and Soie valleys to discover their distinctive landscapes and the heritage of their villages.

Deutsch :

Durchstreifen Sie die Täler der Trézence, der Boutonne und der Seide, um ihre ganz besonderen Landschaften und das Kulturerbe der Dörfer zu entdecken.

Italiano :

Percorrete le valli della Trézence, della Boutonne e della Soie per scoprire i loro paesaggi caratteristici e il patrimonio dei loro villaggi.

Español :

Recorra los valles de Trézence, Boutonne y Soie para descubrir sus paisajes característicos y el patrimonio de sus pueblos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme