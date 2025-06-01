Les trois vallées Canisy Manche

Les trois vallées Canisy Manche vendredi 1 août 2025.

Les trois vallées

Les trois vallées 50750 Canisy Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 36000.0 Tarif :

Depuis le pont de Candol, situé au sud de Saint-Lô, vous suivrez la Vire et ses méandres avant de rejoindre les villages d’autres vallées, celles de la Joigne et de l’Hain. Ici, le bocage domine. Le circuit est long et difficile.

English : Les trois vallées

From the Candol bridge, located south of Saint-Lô, you will follow the Vire and its meanders before reaching the villages of other valleys, those of the Joigne and the Hain. Here, the bocage dominates. The circuit is long and difficult.

Deutsch :

Von der Candol-Brücke südlich von Saint-Lô aus folgen Sie der Vire und ihren Windungen, bevor Sie die Dörfer anderer Täler erreichen, nämlich die der Joigne und der Hain. Hier herrscht die Bocage vor. Die Strecke ist lang und anspruchsvoll.

Italiano :

Dal ponte di Candol, situato a sud di Saint-Lô, si segue la Vire e i suoi meandri prima di raggiungere i villaggi di altre valli, quelli della Joigne e dell’Hain. Qui domina il bocage. Il circuito è lungo e difficile.

Español :

Desde el puente del Candol, situado al sur de Saint-Lô, seguirá el Vire y sus meandros antes de llegar a los pueblos de otros valles, los del Joigne y el Hain. Aquí domina el bocage. El circuito es largo y difícil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme