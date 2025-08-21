Les vallées sèches de Montchavert Lachapelle-Saint-Pierre Oise

Les vallées sèches de Montchavert A pieds Difficulté moyenne

Les vallées sèches de Montchavert Eglise, Place de l’église 60730 Lachapelle-Saint-Pierre Oise Hauts-de-France

Durée : 105 Distance : 7300.0 Tarif :

Les vallées sèches de Montchavert sont localisées sur la bordure orientale du plateau crayeux du Pays de Thelle.

Difficulté moyenne

English : Les vallées sèches de Montchavert

The Montchavert dry valleys are located on the eastern edge of the Pays de Thelle chalk plateau.

Deutsch : Les vallées sèches de Montchavert

Die Trockentäler von Montchavert befinden sich am östlichen Rand des Kreideplateaus des Pays de Thelle.

Italiano :

Le valli secche di Montchavert si trovano sul margine orientale dell’altopiano gessoso del Pays de Thelle.

Español : Les vallées sèches de Montchavert

Los valles secos de Montchavert están situados en el extremo oriental de la meseta calcárea del Pays de Thelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France