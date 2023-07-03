Les vallons du Fau PR6 Montauban Tarn-et-Garonne

Situé à la pointe sud de la commune de Montauban, ce chemin offre une promenade assez longue dans des paysages de vallons et de coteaux. À partir de ce chemin, il est possible de rejoindre les communes de Corbarieu et de Saint-Nauphary.

English : The valleys of Fau PR6

Located at the southern tip of the town of Montauban, this path offers a fairly long walk through landscapes of valleys and hills. From this path, it is possible to reach the communes of Corbarieu and Saint-Nauphary.

Deutsch :

Dieser Weg befindet sich an der Südspitze der Gemeinde Montauban und bietet einen recht langen Spaziergang durch eine Landschaft mit Tälern und Hügeln. Von diesem Weg aus ist es möglich, die Gemeinden Corbarieu und Saint-Nauphary zu erreichen.

Italiano :

Situato all’estremità meridionale del comune di Montauban, questo sentiero offre una passeggiata piuttosto lunga attraverso un paesaggio di valli e colline. Da qui si possono raggiungere i comuni di Corbarieu e Saint-Nauphary.

Español : Los valles de Fau PR6

Situado en el extremo sur de la ciudad de Montauban, este camino ofrece un paseo bastante largo por paisajes de valles y colinas. Desde este camino, es posible llegar a los municipios de Corbarieu y Saint-Nauphary.

