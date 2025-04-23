Les vendangeoirs à VTT Monthenault Aisne

Les vendangeoirs à VTT Monthenault Aisne vendredi 1 août 2025.

Les vendangeoirs à VTT En VTT Difficile

Les vendangeoirs à VTT Du centre V.T.T. Oxyg’Aisne à Monthenault 02860 Monthenault Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : 11700.0 Tarif :

Ce circuit de découverte du Laonnois peut être agréablement parcouru en famille, en une demi-journée. Les points de vue sur le plateau de Laon, les églises de Nouvion-le-Vineux et de Presles-et-Thierny ainsi que le vieux lavoir en bois de Nouvion en font tout le charme, sans oublier les vendangeoirs, élégantes demeures des maîtres de chais jusqu’au 19e siècle.

English : Les vendangeoirs à VTT

This Laonnois discovery trail can be enjoyed by the whole family in half a day. Views of the Laon plateau, the churches of Nouvion-le-Vineux and Presles-et-Thierny and the old wooden washhouse in Nouvion are just some of the attractions, not forgetting the grape-harvesting houses, elegant residences of the cellar-masters until the 19th century.

Deutsch : Les vendangeoirs à VTT

Diese Entdeckungsreise durch die Region Laonnois kann in einem halben Tag angenehm mit der ganzen Familie zurückgelegt werden. Die Aussichtspunkte auf das Plateau von Laon, die Kirchen von Nouvion-le-Vineux und Presles-et-Thierny sowie das alte Holzwaschhaus von Nouvion machen den Reiz dieser Wanderung aus, ohne die Weinlesehäuser zu vergessen, die bis ins 19.

Italiano :

Questo sentiero alla scoperta del Laonnois può essere percorso da tutta la famiglia in mezza giornata. I panorami sull’altopiano di Laon, le chiese di Nouvion-le-Vineux e Presles-et-Thierny e l’antico lavatoio in legno di Nouvion sono parte del fascino, senza dimenticare le case di vendemmia, eleganti abitazioni dei maestri cantinieri fino al XIX secolo.

Español : Les vendangeoirs à VTT

Este sendero de descubrimiento del Laonnois puede ser disfrutado por toda la familia en media jornada. Las vistas sobre la meseta del Laon, las iglesias de Nouvion-le-Vineux y Presles-et-Thierny y el antiguo lavadero de madera de Nouvion forman parte del encanto, sin olvidar las casas de vendimia, elegantes viviendas de los maestros bodegueros hasta el siglo XIX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France