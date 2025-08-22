Les vendangeoirs du Laonnois Vorges Aisne

Les vendangeoirs du Laonnois A pieds

Au coeur du Laonnois, les arpents de terre se souviennent de leur vocation vinicole, mise en valeur par la toponymie et par cette balade entre forêts et vallons. C’est l’occasion d’admirer au détour de quelques rues un vendangeoir, un lavoir (le plus ancien du pays, à Nouvion-le-Vineux, affiche un peu plus de 150 ans) ou encore une remarquable église.

In the heart of the Laonnois region, acres of land are reminiscent of their winemaking vocation, highlighted by the toponymy and by this walk through forests and valleys. This is an opportunity to admire, at the turn of a few streets, a grape-mill, a wash-house (the oldest in the country, at Nouvion-le-Vineux, is just over 150 years old) or a remarkable church.

Im Herzen des Laonnois erinnern die Landstriche an ihre Berufung zur Weinherstellung, die durch die Ortsnamen und diesen Spaziergang durch Wälder und Täler hervorgehoben wird. In Nouvion-le-Vineux steht der älteste Waschplatz des Landes, der etwas mehr als 150 Jahre alt ist.

Nel cuore della regione del Laonnois, gli ettari di terreno ricordano il loro passato viticolo, evidenziato dai toponimi e da questa passeggiata tra boschi e valli. Passeggiando tra i boschi e le valli, potrete vedere un mulino per l’uva, un lavatoio (il più antico della regione, a Nouvion-le-Vineux, ha poco più di 150 anni) e una chiesa straordinaria.

En el corazón de la región de Laonnois, las hectáreas de tierra recuerdan su pasado vitícola, puesto de relieve por sus topónimos y por este paseo entre bosques y valles. Pasee por los bosques y valles y verá un molino de uva, un lavadero (el más antiguo de la región, en Nouvion-le-Vineux, tiene algo más de 150 años) y una iglesia notable.

