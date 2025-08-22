Les versants de la Dême Randonnée en Nord-Touraine Marray Indre-et-Loire

Les versants de la Dême Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Les versants de la Dême Randonnée en Nord-Touraine Place de la poste 37370 Marray Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 16500.0 Tarif :

Le circuit Les Versants de la Dême à Marray est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette balade, vous découvrirez le château de la Roche d’Alès et l’église paroissiale. Balisé en rouge et en sens horaire, vous débuterez et terminerez votre parcours Place de la Poste.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 2 47 29 40 24

English : The slopes of the Dême Hiking in Nord-Touraine

The Les Versants de la Dême trail in Marray is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll discover the Château de la Roche d’Alès and the parish church. The route is signposted in red and runs in a clockwise direction, starting and finishing at Place de la Pos

Deutsch : Die Hänge der Dême Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg Les Versants de la Dême in Marray trägt das Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband). Während dieser Wanderung werden Sie das Schloss La Roche d’Alès und die Pfarrkirche entdecken. Der Weg ist rot markiert und verläuft im Uhrzeigersinn. Sie

Italiano :

Il sentiero Les Versants de la Dême a Marray è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Questa passeggiata permette di scoprire il castello della Roche d’Alès e la chiesa parrocchiale. Il percorso è segnalato in rosso e si svolge in senso orario, con partenza e arrivo in Place de

Español : Las pistas del Dême Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Les Versants de la Dême en Marray está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este paseo, descubrirá el castillo de la Roche d’Alès y la iglesia parroquial. El itinerario está señalizado en rojo y discurre en el sentido de las agujas del reloj, con salida y lleg

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire