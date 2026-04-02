Les Vertiges du Val d’Aire Marcq Ardennes

Les Vertiges du Val d’Aire

Les Vertiges du Val d’Aire Départ 32 rue d’Orthez 08250 Marcq Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 38000.0 Tarif :

Enfourchez votre VTT pour affronter les Vertiges du Val d’Aire ! Ce circuit musclé vous fera vibrer au rythme de ses passages en forêt et de ses panoramas sur la campagne bucolique argonnaise, tout en jalonnant votre route du charme authentique de nos villages ruraux et de haltes prestigieuses comme l’église fortifée de Saint-Juvin ou l’Abbaye de Chéhéry. Variante de 24 kms possible Départs possibles, au choix Sommerance Marcq Châtel-Chéhéry Suivre le balisage vélo n°23

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/1113292-parcours-vtt-les-vertiges-du-val-d-aire

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English :

Get on your mountain bike and tackle the Vertiges du Val d?Aire! This challenging circuit will thrill you with its forest passages and panoramic views of the bucolic Argonne countryside, while adding the authentic charm of our rural villages and prestigious stops such as the fortified church of Saint-Juvin or the Abbey of Chéhéry. 24-kilometer variant available Departures: Sommerance Marcq Châtel-Chéhéry Follow bike route marker n°23

Deutsch :

Schwingen Sie sich auf Ihr Mountainbike, um die Schwindel erregenden Höhen des Val d’Aire zu bewältigen! Diese anspruchsvolle Strecke wird Sie mit ihren Waldpassagen und Panoramablicken über die bukolische Landschaft des Arrondissements begeistern, während Sie den authentischen Charme unserer ländlichen Dörfer und prestigeträchtige Zwischenstopps wie die befestigte Kirche von Saint-Juvin oder die Abtei von Chéhéry erleben. Variante von 24 km möglich Mögliche Abfahrtsorte: Sommerance Marcq Châtel-Chéhéry Folgen Sie der Fahrradmarkierung Nr. 23

Italiano :

Inforcate la vostra mountain bike e affrontate le Vertiges du Val d’Aire! Questo percorso impegnativo vi entusiasmerà con i suoi passaggi nei boschi e le viste panoramiche sulla bucolica campagna dell’Argonne, aggiungendo il fascino autentico dei nostri villaggi rurali e tappe prestigiose come la chiesa fortificata di Saint-Juvin e l’abbazia di Chéhéry. Opzione 24 km disponibile Partenze: Sommerance Marcq Châtel-Chéhéry Seguire il percorso ciclabile n. 23

Español :

Súbase a su bicicleta de montaña y enfréntese a los Vertiges du Val d’Aire Esta ruta desafiante le entusiasmará con sus pasajes forestales y vistas panorámicas de la bucólica campiña de Argonne, al tiempo que añade el encanto auténtico de nuestros pueblos rurales y paradas de prestigio como la iglesia fortificada de Saint-Juvin y la Abadía de Chéhéry. Opción de 24 km disponible Salidas: Sommerance Marcq Châtel-Chéhéry Siga la ruta ciclista nº 23

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Ardennes Tourisme