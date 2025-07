Les vignes de Faÿ (variante depuis la gare) Clermont Oise

Les vignes de Faÿ (variante depuis la gare) Clermont Oise vendredi 1 août 2025.

Les vignes de Faÿ (variante depuis la gare) A pieds Difficulté moyenne

Les vignes de Faÿ (variante depuis la gare) Gare de Clermont 60600 Clermont Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 12200.0 Tarif :

Au départ de la gare de Clermont, cette randonnée vous permettra de déambuler dans la ville historique de Clermont ainsi que dans plusieurs espaces naturels et Parcs de la Ville.

Le Parc du Chatellier offre un parcours bucolique, idéalement situé à proximité du cœur de la ville et de son donjon.

L’espace naturel de Fay est composé d’anciennes vignes, de vergers, de jardins familiaux et de zones boisées. L’étang a été aménagé pour la pêche et la promenade tout en conservant son caractère naturel au site. Un site où la pause s’impose !

English : Les vignes de Faÿ (variante depuis la gare)

Departing from Clermont train station, this hike takes you through the historic town of Clermont, as well as several of the town’s natural areas and parks.

The Parc du Chatellier offers a bucolic route, ideally located near the heart of the town and its keep.

The Fay natural area is made up of former vineyards, orchards, allotments and wooded areas. The pond has been landscaped for fishing and walking, while retaining its natural character. A place to take a break!

Deutsch : Les vignes de Faÿ (variante depuis la gare)

Diese Wanderung beginnt am Bahnhof von Clermont und führt Sie durch die historische Stadt Clermont sowie durch mehrere Naturgebiete und Parks der Stadt.

Der Parc du Chatellier bietet einen idyllischen Rundgang, der ideal in der Nähe des Stadtzentrums und seines Wachturms liegt.

Der Naturraum Fay besteht aus alten Weinbergen, Obstgärten, Kleingärten und Waldgebieten. Der Teich wurde zum Angeln und für Spaziergänge angelegt, wobei der natürliche Charakter des Ortes erhalten blieb. Ein Ort, an dem man unbedingt eine Pause einlegen sollte!

Italiano :

Partendo dalla stazione di Clermont, questa passeggiata vi condurrà attraverso la città storica di Clermont e diverse aree naturali e parchi della città.

Il Parc du Chatellier offre un percorso bucolico, idealmente situato vicino al cuore della città e al suo torrione.

La riserva naturale di Fay è costituita da ex vigneti, frutteti, orti e aree boschive. Lo stagno è stato sviluppato per la pesca e le passeggiate, pur preservando il carattere naturale del sito. Un luogo ideale per fare una pausa!

Español : Les vignes de Faÿ (variante depuis la gare)

Con salida de la estación de Clermont, este paseo le llevará por la ciudad histórica de Clermont, así como por varios espacios naturales y parques de la ciudad.

El Parque del Chatellier ofrece un recorrido bucólico, idealmente situado cerca del corazón de la ciudad y de su torre del homenaje.

La reserva natural de Fay está formada por antiguos viñedos, huertos, huertos alquilados y zonas arboladas. El estanque se ha acondicionado para la pesca y el paseo, preservando al mismo tiempo el carácter natural del lugar. Un lugar ideal para descansar

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par SIM Hauts-de-France