LES VIGNES LE ROZIER Massegros Causses Gorges Lozère

LES VIGNES LE ROZIER Canoë Facile

LES VIGNES LE ROZIER 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ du villages des Vignes, vous descendrez en canoë ou en kayak l’une des plus belles portions des Gorges du Tarn. L’arrivée se fait au village du Rozier. Ce beau parcours de 11km se fait environ en 3h.

Facile

https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

Departing from the village of Les Vignes, you can canoe or kayak down one of the most beautiful stretches of the Gorges du Tarn. The finish line is at the village of Le Rozier. This beautiful 11km run takes around 3 hours to complete.

Deutsch :

Vom Dorf Les Vignes aus fahren Sie mit dem Kanu oder Kajak einen der schönsten Abschnitte der Tarnschlucht hinunter. Die Ankunft ist im Dorf Le Rozier. Diese schöne, 11 km lange Strecke kann in etwa 3 Stunden zurückgelegt werden.

Italiano :

Partendo dal villaggio di Les Vignes, si può percorrere in canoa o in kayak uno dei tratti più belli delle Gorges du Tarn. L’arrivo è nel villaggio di Le Rozier. Questo bellissimo percorso di 11 km richiede circa 3 ore per essere completato.

Español :

Partiendo del pueblo de Les Vignes, podrá descender en canoa o kayak uno de los tramos más bellos de las Gargantas del Tarn. La meta está en el pueblo de Le Rozier. Este hermoso recorrido de 11 km dura unas 3 horas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-15 par CDT Lozère