L’espace VTT des Grandes Terres Vénissieux Rhône

L’espace VTT des Grandes Terres

L’espace VTT des Grandes Terres Départ Route de Lyon 69200 Vénissieux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier où les VTT sont les bienvenus, sillonne le plateau dit des Grandes Terres vaste espace agricole sur les communes de Corbas, Feyzin et Vénissieux (Durée 1 heure à vélo; 3 heures à pied Boucle de 10,5 km).

http://www.grandlyon.com/ +33 4 72 21 44 44

English :

The trail, where mountain bikes are welcome, crosses the plateau called des Grandes Terres , a vast agricultural area in the communes of Corbas, Feyzin and Vénissieux (Duration: 1 hour by bike; 3 hours on foot 10.5 km loop).

Deutsch :

Der Weg, auf dem auch Mountainbikes willkommen sind, führt über das sogenannte Plateau des Grandes Terres , ein großes landwirtschaftliches Gebiet in den Gemeinden Corbas, Feyzin und Vénissieux (Dauer: 1 Stunde mit dem Fahrrad; 3 Stunden zu Fuß 10,5 km lange Schleife).

Italiano :

Il percorso, dove le mountain bike sono benvenute, attraversa l’altopiano detto des Grandes Terres , una vasta area agricola nei comuni di Corbas, Feyzin e Vénissieux (durata: 1 ora in bicicletta; 3 ore a piedi anello di 10,5 km).

Español :

El sendero, en el que las bicicletas de montaña son bienvenidas, recorre la meseta conocida como des Grandes Terres , una vasta zona agrícola en las comunas de Corbas, Feyzin y Vénissieux (duración: 1 hora en bicicleta; 3 horas a pie bucle de 10,5 km).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme