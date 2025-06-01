Lespielle entre moulin et orchidées Lespielle Pyrénées-Atlantiques

Lespielle entre moulin et orchidées Lespielle Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Lespielle entre moulin et orchidées A pieds Facile

Lespielle entre moulin et orchidées 8 chemin du Bourg 64350 Lespielle Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7800.0 Tarif :

Charmante randonnée pleine d’intérêts, avec des sous-bois ombragés au rythme du pic vert. La meilleure période pour profiter des orchidées est mai-juin. Elles poussent sur les pelouses sèches, anciennes terres à vignes. Chapelle, moulin sont les autres points à ne pas manquer !

Facile

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 68 28 78

English : Lespielle entre moulin et orchidées

Charming hike full of interest, with shady undergrowth to the rhythm of the green woodpecker. The best time to enjoy the orchids is May-June. They grow on dry grasslands, formerly vineyards. The chapel and the mill are other places not to be missed!

Deutsch : Lespielle entre moulin et orchidées

Charmante Wanderung voller Interessen, mit schattigem Unterholz im Rhythmus des Grünspechts. Die beste Zeit, um sich an den Orchideen zu erfreuen, ist Mai-Juni. Sie wachsen auf den Trockenrasenflächen, die früher für Weinreben genutzt wurden. Kapelle und Mühle sind weitere Punkte, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Passeggiata affascinante e ricca di interesse, con un sottobosco ombroso al ritmo del picchio verde. Il periodo migliore per ammirare le orchidee è maggio-giugno. Crescono sui prati secchi, ex vigneti. Cappella, mulino sono altri punti da non perdere!

Español : Lespielle entre moulin et orchidées

Encantador paseo lleno de interés, con sotobosque sombreado al ritmo del pájaro carpintero verde. La mejor época para disfrutar de las orquídeas es mayo-junio. Crecen en los pastizales secos, antiguos viñedos. ¡Capilla, molino son otros puntos que no hay que perder!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine