L’étang communal à pied Treteau Allier

L’étang communal à pied Salle polyvalente 03220 Treteau Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit permettra aux randonneurs de découvrir l’étang communal de Treteau, qui est le lieu incontournable des pêcheurs, des familles et des touristes qui peuvent également profiter des aménagements de loisirs.

This circuit will allow hikers to discover the communal pond of Treteau, which is the place to be for fishermen, families and tourists who can also enjoy the leisure facilities.

Auf diesem Rundweg können Wanderer den kommunalen Teich von Treteau entdecken, der ein Muss für Angler, Familien und Touristen ist, die auch die Freizeiteinrichtungen nutzen können.

Questo circuito permetterà agli escursionisti di scoprire lo stagno comunale di Treteau, luogo di ritrovo per pescatori, famiglie e turisti che possono anche approfittare delle strutture ricreative.

Este circuito permitirá a los caminantes descubrir el estanque comunal de Treteau, que es el lugar de encuentro de pescadores, familias y turistas que también pueden aprovechar las instalaciones de ocio.

