L’étang de Leday Montlouis Cher

L’étang de Leday En VTC

L’étang de Leday 18160 Montlouis Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Une randonnée au départ de l’étang de Leday pour voir Montlouis autrement.

+33 2 48 60 20 41

English :

A hike starting from the pond of Leday to see Montlouis differently.

Deutsch :

Eine Wanderung vom Étang de Leday aus, um Montlouis einmal anders zu sehen.

Italiano :

Un’escursione che parte dallo stagno di Leday per vedere Montlouis in modo diverso.

Español :

Un paseo a partir del estanque de Leday para ver Montlouis de una manera diferente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire