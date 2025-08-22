L’étang du Moulin Montaiguët-en-Forez Allier

L’étang du Moulin

L’étang du Moulin Place du Champ de Foire en face de l’école 03130 Montaiguët-en-Forez Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit champêtre, légèrement vallonné, propose plusieurs vues sur les monts de la Madeleine et du Lyonnais, ainsi que la découverte de nombreux étangs tout au long du parcours.

https://www.tourisme.label-destination.com/ +33 4 70 47 45 86

English :

This slightly undulating country trail offers several views of the Monts de la Madeleine and the Lyonnais, as well as the discovery of numerous ponds along the way.

Deutsch :

Dieser ländliche, leicht hügelige Rundweg bietet mehrere Ausblicke auf die Berge Madeleine und Lyonnais sowie die Entdeckung zahlreicher Teiche entlang der Strecke.

Italiano :

Questo circuito di campagna, leggermente ondulato, offre diverse viste sui Monts de la Madeleine e sul Lyonnais, oltre alla scoperta di numerosi stagni lungo il percorso.

Español :

Este circuito campestre ligeramente ondulado ofrece varias vistas de los Montes de la Madeleine y del Lyonnais, así como el descubrimiento de numerosos estanques a lo largo del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme