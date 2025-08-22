L’étang magique Manthes Drôme

L’étang magique

L’étang magique Place des sources 26210 Manthes Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours vous permettra de découvrir la Valloire nom qui provient du Latin Vallis Aurea appellation qui date des Romains. Balade à retrouver dans notre application les échappées inspirées et dans notre guide de randonnées.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

This route will allow you to discover the Valloire, a name which comes from the Latin Vallis Aurea and dates back to the Romans. You can find this walk in our application les échappées inspirées and in our walking guide.

Deutsch :

Auf diesem Weg können Sie das Valloire entdecken, dessen Name vom lateinischen Vallis Aurea stammt, einer Bezeichnung, die auf die Römer zurückgeht. Diese Wanderung finden Sie in unserer App les échappées inspées und in unserem Wanderführer.

Italiano :

Questo percorso vi permetterà di scoprire la Valloire, nome che deriva dal latino Vallis Aurea e che risale ai Romani. Potete trovare questa passeggiata nella nostra applicazione les échappées inspirées e nella nostra guida alle passeggiate.

Español :

Esta ruta le permitirá descubrir el Valloire, nombre que proviene del latín Vallis Aurea y que se remonta a los romanos. Puede encontrar este paseo en nuestra aplicación les échappées inspirées y en nuestra guía de senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-20 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme