L’étang Séroux Loriges Allier

L’étang Séroux

L’étang Séroux Départ du parking de l’église 03500 Loriges Allier Auvergne-Rhône-Alpes

À Loriges, la forêt de Marcenat, imposante ligne verte à l’horizon, invite à entrer dans son univers d’arbres. Pour faire provision d’images et de parfums de sous-bois…

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

In Loriges, the Marcenat forest, an imposing green line on the horizon, invites you to enter its world of trees. To stock up on the images and scents of the undergrowth…

Deutsch :

In Loriges lädt der Wald von Marcenat mit seiner imposanten grünen Linie am Horizont dazu ein, in sein Universum aus Bäumen einzutreten. Um sich mit Bildern und Düften des Unterholzes einzudecken…

Italiano :

A Loriges, la foresta di Marcenat, un’imponente linea verde all’orizzonte, invita a entrare nel suo mondo di alberi. Per fare scorta di immagini e profumi del sottobosco…

Español :

En Loriges, el bosque de Marcenat, imponente línea verde en el horizonte, le invita a adentrarse en su mundo de árboles. Para abastecerse de las imágenes y los olores del sotobosque…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme