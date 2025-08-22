L’Étoile de la Baie Le Crotoy Somme

L’Étoile de la Baie

L’Étoile de la Baie Digue Mercier 80550 Le Crotoy Somme Hauts-de-France

Embarquez avec Mathieu pour une expérience unique et observez les phoques à bord de ce zodiac

+33 6 82 05 26 83

English :

Embark with Mathieu for a unique experience and observe the seals on board this zodiac

Deutsch :

Begeben Sie sich mit Mathieu auf ein einzigartiges Erlebnis und beobachten Sie Robben von diesem Zodiac aus

Italiano :

Salite a bordo con Mathieu per un’esperienza unica e osservate le foche a bordo di questo zodiac

Español :

Embárcate con Mathieu para vivir una experiencia única y observar las focas a bordo de esta zodiac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France