L’Eure-Express Saint-Georges-Motel Eure

L'Eure-Express 27710 Saint-Georges-Motel Eure Normandie

Embarquez pour une épopée cyclable le long de la vallée de l’Eure, entre Chartres et Rouen. Accessible en train et vous ramenant à la gare une fois l’aventure achevée, ce séjour de 3 jours vous invite à une parenthèse hors du temps, au rythme doux du vélo. À l’image des prestigieux voyages ferroviaires d’antan, chaque étape révèle son lot de merveilles les cathédrales illuminées de Chartres et Rouen en guise de départ et d’arrivée, véritables joyaux architecturaux mis en lumière à la tombée du jour. Pensé pour les débutants comme pour les curieux, ce parcours de 195 km vous plonge dans l’histoire royale et bucolique de la Vallée de l’Eure. De ville en village, comme dans un compartiment ouvrant sur mille paysages, laissez-vous surprendre par les escales le Château d’Anet digne d’un roman historique, le train touristique de Pacy-sur-Eure clin d’œil au passé ferroviaire, les rives verdoyantes du parc de Léry-Poses, ou encore les Jardins animaliers Biotropica, avant de conclure votre escapade au pied de la majestueuse cathédrale de Rouen. Un week-end à pédaler en pleine nature, à seulement 1h de Paris, l’élégance du voyage, version cyclotourisme.

Embark on a cycling epic along the Eure valley, between Chartres and Rouen. Accessible by train and returning to the station at the end of the adventure, this 3-day tour invites you to take a break from time, at the gentle pace of cycling. In the image of the prestigious rail journeys of yesteryear, each stage reveals its share of wonders: the illuminated cathedrals of Chartres and Rouen as departure and arrival points, veritable architectural gems illuminated at dusk. Designed for beginners and the curious alike, this 195 km route plunges you into the royal and bucolic history of the Eure Valley. From town to village, as if in a compartment opening onto a thousand landscapes, let yourself be surprised by the stops: the Château d’Anet, worthy of a historical novel, the Pacy-sur-Eure tourist train, a nod to the region?s railway past, the green banks of the Léry-Poses park, or the Biotropica wildlife gardens, before ending your escapade at the foot of the majestic Rouen cathedral. A weekend of pedaling in the heart of nature, just 1 hour from Paris, the elegance of a bicycle tour.

Begeben Sie sich auf eine epische Radtour entlang des Eure-Tals zwischen Chartres und Rouen. Dieser dreitägige Ausflug, der mit dem Zug erreichbar ist und Sie am Ende des Abenteuers wieder zum Bahnhof zurückbringt, lädt Sie zu einer zeitlosen Auszeit im sanften Rhythmus des Fahrrads ein. Wie bei den prestigeträchtigen Eisenbahnreisen von einst, bietet jede Etappe eine Fülle von Wundern: die beleuchteten Kathedralen von Chartres und Rouen als Start- und Zielpunkt, wahre architektonische Juwelen, die bei Sonnenuntergang ins rechte Licht gerückt werden. Die 195 km lange Strecke ist sowohl für Anfänger als auch für Neugierige geeignet und führt Sie in die königliche und ländliche Geschichte des Eure-Tals ein. Lassen Sie sich von den Zwischenstopps überraschen: das Schloss von Anet, das einem historischen Roman würdig ist, der Touristenzug von Pacy-sur-Eure, der an die Eisenbahnvergangenheit erinnert, die grünen Ufer des Parks von Léry-Poses oder die Tiergärten von Biotropica, bevor Sie Ihren Ausflug am Fuße der majestätischen Kathedrale von Rouen beenden. Ein Wochenende lang in der Natur radeln, nur 1 Stunde von Paris entfernt, die Eleganz des Reisens in der Version des Fahrradtourismus.

Partite per un’epopea ciclistica lungo la valle dell’Eure, tra Chartres e Rouen. Raggiungibile in treno e con ritorno alla stazione una volta terminata l’avventura, questo viaggio di 3 giorni invita a prendersi una pausa dal tempo, al ritmo dolce della bicicletta. A immagine dei prestigiosi viaggi in treno di un tempo, ogni tappa rivela la sua parte di meraviglie: le cattedrali illuminate di Chartres e Rouen come punti di partenza e di arrivo, veri e propri gioielli architettonici illuminati al tramonto. Pensato per i principianti e i curiosi, questo percorso di 195 km vi immerge nella storia regale e bucolica della Valle dell’Eure. Di città in città, come in uno scompartimento che si apre su mille paesaggi, lasciatevi sorprendere dalle soste: il castello di Anet, degno di un romanzo storico, il treno turistico di Pacy-sur-Eure, un cenno al passato della ferrovia, le rive verdi del parco di Léry-Poses o i giardini faunistici di Biotropica, prima di concludere la vostra fuga ai piedi della maestosa cattedrale di Rouen. Un fine settimana in bicicletta nel cuore della natura, a un’ora da Parigi, l’eleganza di una vacanza in bicicletta.

Embárquese en una epopeya ciclista a lo largo del valle del Eure, entre Chartres y Ruán. Accesible en tren y con regreso a la estación una vez terminada la aventura, este viaje de 3 días le invita a hacer una pausa en el tiempo, al suave ritmo de la bicicleta. A imagen de los prestigiosos viajes en tren de antaño, cada etapa revela su cuota de maravillas: las catedrales iluminadas de Chartres y Ruán como puntos de partida y llegada, auténticas joyas arquitectónicas iluminadas al atardecer. Diseñado tanto para principiantes como para curiosos, este recorrido de 195 km le sumerge en la historia real y bucólica del Valle del Eure. De ciudad en ciudad, como en un compartimento abierto a mil paisajes, déjese sorprender por las paradas: el castillo de Anet, digno de una novela histórica, el tren turístico de Pacy-sur-Eure, un guiño al pasado ferroviario, las verdes orillas del parque de Léry-Poses o los jardines salvajes de Biotropica, antes de terminar su escapada a los pies de la majestuosa catedral de Ruán. Un fin de semana en bicicleta en plena naturaleza, a sólo 1 hora de París, la elegancia de unas vacaciones en bicicleta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme