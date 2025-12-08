L’HOTELLERIE les Portes du Pays d’Auge 30 km D 292m L’Hôtellerie Calvados

L’HOTELLERIE les Portes du Pays d’Auge 30 km D 292m

Durée : 150 Distance : 30000.0 Tarif :

Le Circuit des Portes du Pays d’Auge est un itinéraire VTT de 30 km (difficile) au départ de l’église de L’Hôtellerie.

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

The Circuit des Portes du Pays d’Auge is a 30km mountain bike trail (difficult) starting from the church in L’Hôtellerie.

Der Circuit des Portes du Pays d’Auge ist eine 30 km lange Mountainbike-Route (schwer), die an der Kirche von L’Hôtellerie beginnt.

Il Circuit des Portes du Pays d’Auge è un percorso per mountain bike di 30 km (difficile) che parte dalla chiesa di L’Hôtellerie.

El Circuit des Portes du Pays d’Auge es un circuito de bicicleta de montaña de 30 km (difícil) que parte de la iglesia de L’Hôtellerie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme