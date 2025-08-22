L’Huisne entre campagne et ville Arcisses Eure-et-Loir
L’Huisne entre campagne et ville Arcisses Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
L’Huisne entre campagne et ville Fluvial
L’Huisne entre campagne et ville La Flonerie 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 135 Distance : 6500.0 Tarif :
Prenez vos canoë et parcourez cette promenade sur l’Huisne en famille dans la fraîcheur percheronne. La balade dure 1/2 journée avec la possibilité de débarquer à proximité du plan d’eau de la Borde.
Attention des arbres tombés peuvent obstruer la rivière. Se renseigner auprès du club de Nogent.
+33 6 16 94 08 09
English :
Take your canoe and go for a walk on the Huisne river with your family in the freshness of the Perche region. The trip lasts half a day with the possibility of disembarking near the Borde lake.
Caution: fallen trees may obstruct the river. Please contact the club in Nogent for more information.
Deutsch :
Nehmen Sie Ihr Kanu und fahren Sie mit der ganzen Familie auf dem Fluss Huisne in der kühlen Luft des Percheron. Die Fahrt dauert 1/2 Tag und Sie haben die Möglichkeit, in der Nähe des Plan d’eau de la Borde an Land zu gehen.
Italiano :
Prendete la vostra canoa e andate a fare un giro sull’Huisne con la vostra famiglia nel fresco della regione del Perche. La gita dura mezza giornata, con la possibilità di sbarcare nei pressi del lago Borde.
Español :
Coja su canoa y dé un paseo en familia por el Huisne en el frescor de la región de Perche. La excursión dura media jornada, con posibilidad de desembarcar cerca del lago de Borde.
Atención: los árboles caídos pueden obstruir el río. Para más información, póngase en contacto con el club de Nogent.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par SIT Centre-Val de Loire