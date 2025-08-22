L’Huisne entre campagne et ville Arcisses Eure-et-Loir

L’Huisne entre campagne et ville Fluvial

L’Huisne entre campagne et ville La Flonerie 28400 Arcisses Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 6500.0

Prenez vos canoë et parcourez cette promenade sur l’Huisne en famille dans la fraîcheur percheronne. La balade dure 1/2 journée avec la possibilité de débarquer à proximité du plan d’eau de la Borde.

Attention des arbres tombés peuvent obstruer la rivière. Se renseigner auprès du club de Nogent.

+33 6 16 94 08 09

English :

Take your canoe and go for a walk on the Huisne river with your family in the freshness of the Perche region. The trip lasts half a day with the possibility of disembarking near the Borde lake.

Caution: fallen trees may obstruct the river. Please contact the club in Nogent for more information.

Deutsch :

Nehmen Sie Ihr Kanu und fahren Sie mit der ganzen Familie auf dem Fluss Huisne in der kühlen Luft des Percheron. Die Fahrt dauert 1/2 Tag und Sie haben die Möglichkeit, in der Nähe des Plan d’eau de la Borde an Land zu gehen.

Achtung: Umgefallene Bäume können den Fluss verstopfen. Erkundigen Sie sich beim Club in Nogent.

Italiano :

Prendete la vostra canoa e andate a fare un giro sull’Huisne con la vostra famiglia nel fresco della regione del Perche. La gita dura mezza giornata, con la possibilità di sbarcare nei pressi del lago Borde.

Attenzione: gli alberi caduti possono ostruire il fiume. Per maggiori informazioni, contattare il club di Nogent.

Español :

Coja su canoa y dé un paseo en familia por el Huisne en el frescor de la región de Perche. La excursión dura media jornada, con posibilidad de desembarcar cerca del lago de Borde.

Atención: los árboles caídos pueden obstruir el río. Para más información, póngase en contacto con el club de Nogent.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par SIT Centre-Val de Loire