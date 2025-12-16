Liaison cyclo nord du Canal du Nivernais à Moulins-Engilbert Limanton Nièvre

Liaison cyclo nord du Canal du Nivernais à Moulins-Engilbert
Lieu-dit Le Magny 58290 Limanton Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Liaison cyclotouristique entre le Canal du Nivernais (écluse du Magny, Limanton) et la cité médiévale de Moulins-Engilbert
http://www.rivesdumorvan.fr/   +33 3 73 21 03 00

English :

Cycle tourism link between the Canal du Nivernais (Magny lock, Limanton) and the medieval town of Moulins-Engilbert

Deutsch :

Fahrradtouristische Verbindung zwischen dem Canal du Nivernais (Schleuse von Magny, Limanton) und der mittelalterlichen Stadt Moulins-Engilbert

Italiano :

Collegamento cicloturistico tra il Canal du Nivernais (chiusa di Magny, Limanton) e la città medievale di Moulins-Engilbert

Español :

Enlace cicloturístico entre el Canal del Nivernais (esclusa de Magny, Limanton) y la ciudad medieval de Moulins-Engilbert

