Liaison de Flanville à Laquenexy Ogy-Montoy-Flanville Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Liaison de Flanville à Laquenexy 57530 Ogy-Montoy-Flanville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 5600.0 Tarif :

Cette liaison pédestre rejoint « la Boucle de l’Amitié » au « circuit des jardins fruitiers »

Facile

English :

This pedestrian link joins the « Boucle de l’Amitié » to the « circuit des jardins fruitiers »

Deutsch :

Diese Wanderverbindung verbindet die « Freundschaftsschleife » mit dem « Rundweg der Obstgärten »

Italiano :

Questo collegamento pedonale unisce la « Boucle de l’Amitié » al « Circuit des jardins fruitiers »

Español :

Este enlace peatonal une el « Boucle de l’Amitié » con el « Circuit des jardins fruitiers »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain