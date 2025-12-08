LIAISON ENDURO N°2 PANCOULET SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Olargues Hérault
Site VTT-FFC LIAISON ENDURO N°2 PANCOULET SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT LANGUEDOC 34390 Olargues Hérault Occitanie
Liaison intermédiaire reliant les liaisons 3 ou 4 à la spéciale Pancoulet. Elle suit une piste en crête sous les châtaigniers ;Un passage agréable et stratégique au cœur d’Olargues.
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21
English :
Intermediate link connecting links 3 or 4 to the Pancoulet special. It follows a ridge track under chestnut trees; a pleasant and strategic passage through the heart of Olargues.
Deutsch :
Zwischenverbindung, die die Verbindungen 3 oder 4 mit der Sonderprüfung Pancoulet verbindet. Sie folgt einem Kammweg unter Kastanienbäumen. Eine angenehme und strategische Passage im Herzen von Olargues.
Italiano :
Un percorso intermedio che collega gli itinerari 3 e 4 alla speciale del Pancoulet. Segue un sentiero di cresta sotto i castagni; un passaggio piacevole e strategico nel cuore di Olargues.
Español :
Ruta intermedia que enlaza las rutas 3 y 4 con la especial de Pancoulet. Sigue una pista de cresta bajo castaños; un paso agradable y estratégico por el corazón de Olargues.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme