LIAISON ENTRE LE CIRCUIT « CHAMP DE MONT » ET LE CIRCUIT « SAINT-ELOI » Bouvron Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

LIAISON ENTRE LE CIRCUIT « CHAMP DE MONT » ET LE CIRCUIT « SAINT-ELOI » 44130 Bouvron Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ce chemin relie le circuit du Champ de Mont (14,2 km) à celui de Saint Eloi (8,7 km)

 

English :

This path connects the circuit of Champ de Mont (14.2 km) to that of Saint Eloi (8.7 km)

Deutsch :

Dieser Weg verbindet den Rundweg Champ de Mont (14,2 km) mit dem Rundweg Saint Eloi (8,7 km)

Italiano :

Questo percorso collega il circuito Champ de Mont (14,2 km) al circuito Saint Eloi (8,7 km)

Español :

Este camino une el circuito Champ de Mont (14,2 km) con el circuito Saint Eloi (8,7 km)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-13 par eSPRIT Pays de la Loire