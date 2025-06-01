LIAISON GRAVEL: BESSILLES / MEZE ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Montagnac Hérault
La liaison 1 de l’Espace VTT-Gravel Cap d’Agde Méditerranée est un itinéraire très facile qui permet de faire une balade familiale en aller-retour entre la Base Départementale de Bessilles et la Plagette à Mèze, au bord de l’étang de Thau.
+33 4 67 24 07 26
Italiano :
Il collegamento 1 dell’Espace VTT-Gravel Cap d’Agde Méditerranée è un percorso molto facile per un’uscita in famiglia tra la Base Départementale de Bessilles e La Plagette a Mèze, sulle rive dell’Etang de Thau.
