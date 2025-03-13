Liaison Munster boucle de Sainte-Anne Munster Moselle

Liaison Munster boucle de Sainte-Anne Munster Moselle vendredi 1 août 2025.

Liaison Munster boucle de Sainte-Anne Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Liaison Munster boucle de Sainte-Anne 57670 Munster Moselle Grand Est

Durée : 45 Distance : 2000.0 Tarif :

Cette liaison pédestre démarre au pied de la collégiale de Munster pour rejoindre la Boucle de Sainte-Anne en forêt domaniale d’Albestroff.

+33 3 54 77 00 15

English :

This pedestrian link starts at the foot of the collegiate church of Munster to join the Boucle de Sainte-Anne in the Albestroff state forest.

Deutsch :

Diese Wanderverbindung beginnt am Fuße der Stiftskirche von Munster und führt zur Schleife von Sainte-Anne im Staatswald von Albestroff.

Italiano :

Questo percorso a piedi inizia ai piedi della chiesa collegiata di Munster e conduce alla Boucle de Sainte-Anne nella foresta nazionale di Albestroff.

Español :

Esta ruta de senderismo comienza al pie de la colegiata de Munster y conduce al Boucle de Sainte-Anne en el bosque nacional de Albestroff.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-13 par Système d’information touristique Lorrain