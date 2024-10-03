Liaison piétonne Chemin de La Forêt Montvalezan Savoie

Liaison piétonne Chemin de La Forêt

Liaison piétonne Chemin de La Forêt 73700 Montvalezan Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Pour se rendre du centre de La Rosière aux Eucherts, nul besoin de sortir la voiture ! Il suffit d’emprunter la liaison piétonne de la forêt.

D’à peine 1 km, cette liaison est damée et est éclairée la nuit. Idéale pour les promenades digestives !

+33 4 79 06 80 51

English : Short-cut through the forest Chemin de La Forêt

No need to take the car if you want to get from the centre of La Rosière to Les Eucherts it’s a short walk through the forest ! This pedestrian path, illuminated at night, and about a kilometer long in length, is easy going. Perfect for digestive strolls.

Deutsch :

Um vom Zentrum von La Rosière nach Les Eucherts zu gelangen, brauchen Sie nicht das Auto auszusteigen! Es genügt, die Fußgängerverbindung durch den Wald zu nehmen

Diese knapp 1 km lange Verbindung ist befestigt und nachts beleuchtet. Ideal für einen Verdauungsspaziergang!

Italiano :

Per andare dal centro di La Rosière a Les Eucherts, non è necessario prendere l’auto! Basta attraversare il collegamento pedonale all’interno della foresta. Lungo appena 1 km, questo sentiero di collegamento è spianato e illuminato tutta la notte. L’ideale per le passeggiate digestive!

Español :

Para ir del centro de La Rosière a Les Eucherts, no hace falta salir del coche Sólo hay que tomar el camino peatonal a través del bosque

De apenas 1 km de longitud, este enlace está pavimentado e iluminado por la noche. Ideal para los paseos digestivos

